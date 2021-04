Serie A, caos Super League: chiesta l’esclusione di Juventus, Inter e Milan dal campionato (Di lunedì 19 aprile 2021) Serie A – L’annuncio della Superlega sembra stravolgere il mondo del calcio. Pronta una guerriglia tra i club fondatori e le varie Leghe. In Serie A è già iniziata la guerra. Juventus, Milan e Inter, hanno aderito al progetto, con Andrea Agnelli che ha anche lasciato la presidenza dell’ECA nelle scorse ore. Tralasciando le tre big del calcio nostrano, anche in Italia è pronta una vera e propria battaglia Interna. Serie A, esclusione dei club fondatori della Superlega? Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, il consiglio di Lega di Serie A convocato d’urgenza si è configurato come una vera e propria mano di poker. Addirittura è stata proposta l’esclusione immediata di Juve, Inter e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 aprile 2021)A – L’annuncio dellalega sembra stravolgere il mondo del calcio. Pronta una guerriglia tra i club fondatori e le varie Leghe. InA è già iniziata la guerra., hanno aderito al progetto, con Andrea Agnelli che ha anche lasciato la presidenza dell’ECA nelle scorse ore. Tralasciando le tre big del calcio nostrano, anche in Italia è pronta una vera e propria battagliana.A, esclusione dei club fondatori dellalega? Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, il consiglio di Lega diA convocato d’urgenza si è configurato come una vera e propria mano di poker. Addirittura è stata propostaimmediata di Juve,e ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Caos Superlega, riunione ECA non presieduta da Agnelli: così è arrivato il comunicato - EmmSorrentino : Le reazioni del calcio italiano: si invocano provvedimenti per i club che aderiranno alla #Superlega - Pall_Gonfiato : Caos Superlega, il 'bluff' di Scaroni e la richiesta di espulsione degli scissionisti: la Serie A è nell'occhio del… - serenasirena__ : Devo finire due puntate di #Caos, ma piano piano, questa serie l'ho adorata e non sono pronta a finirla. - CalcioWeb : La #Superlega ha creato il caos: la risposta del #Sassuolo -