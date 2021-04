Secret Invasion: Olivia Colman tra gli interpreti della serie Marvel? (Di lunedì 19 aprile 2021) L'attrice Olivia Colman sembra stia per entrare a far parte del cast di Secret Invasion, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+. Secret Invasion, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, dovrebbe avere nel proprio cast anche l'attrice Olivia Colman, premio Oscar grazie alla sua performance in La Favorita, che è attualmente impegnata nelle trattative con lo studio. La star, se l'accordo si concludesse nel migliore dei modi, compierebbe così il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. L'indiscrezione riportata da The Hollywood Reporter non svela però il ruolo che Olivia Colman interpreterebbe in Secret ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) L'attricesembra stia per entrare a far parte del cast di, la nuovaprodotta per Disney+., la nuovaprodotta per Disney+, dovrebbe avere nel proprio cast anche l'attrice, premio Oscar grazie alla sua performance in La Favorita, che è attualmente impegnata nelle trattative con lo studio. La star, se l'accordo si concludesse nel migliore dei modi, compierebbe così il suo debutto nelCinematic Universe. L'indiscrezione riportata da The Hollywood Reporter non svela però il ruolo cheinterpreterebbe in...

