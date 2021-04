Secondigliano | gambizzato nella guerra dei clan | 2 arresti tra i Licciardi – I NOMI

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Secondigliano gambizzato

... referente del clan Licciardi, attivo nell'ambito della sfera di influenza, indirizzo e controllo propri del dominante cartello camorristico noto come Alleanza dio come il Sistema ...... il 20 dicembre del 2020, in un agguato scattato nel quartieredel capoluogo ... IL GIALLO Sparatoria in strada,un uomo. Polizia a caccia... Nella ' gambizzazione ' di Casaburi, ...In manette sono finiti Giovanni Mancini e Massimo Molino entrambi legati alla cosca del rione Berlingieri ed autori del ferimento di Gennaro Casaburi ...Napoli – Sono ritenuti dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e della Direzione Distrettuale Antimafia coinvolti nel ferimento di Gennaro Casaburi, 43 anni, persona già nota alle forze del ...