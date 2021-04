Seabin | il cestino mangia-plastica nelle acque del Cantiere Valdettaro

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Ilè stato installatodelsituato nella Baia Le Grazie di Portovenere, nel Golfo dei Poeti a La Spezia. Abaco Group, player nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all'agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale, ha aderito al progetto LifeGate Plasticless, che intende contribuire alla diminuzione dell'inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti, incluse plastiche e microplastiche,dei porti e nei circoli nautici, e promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare. Ilinstallato grazie ad ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seabin cestino

Adnkronos

Uno strumento in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti galleggianti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di rifiuti all'anno, comprese le microfibre invisibili all'occhio ...Findus , azienda leader nel settore dei surgelati, segna un ulteriore passo in avanti nel cammino di sostenibilità, di cui Capitan Findus si fa promotore: dopo l'installazione di un" mangia rifiuti " capace di catturare circa 1,5 kg di detriti galleggianti al giorno " nelle acque di Portoferraio ad ottobre dello scorso anno, ha lanciato una speciale ...cestini “cattura rifiuti” in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti galleggianti al giorno, oltre 500 chilogrammi l'anno) uno si trova al largo delle coste di Cesenatico.Si tratta dei Seabin, sono al centro dell’iniziativa ambientalista voluta dalla Findus. Altri apparecchi a Ravenna e Cattolica ...