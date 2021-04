(Di lunedì 19 aprile 2021) Ilè stato installatodelsituato nella Baia Le Grazie di Portovenere, nel Golfo dei Poeti a La Spezia. Abaco Group, player nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale, ha aderito al progetto LifeGate Plasticless, che intende contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti, incluse plastiche e microplastiche,dei porti e nei circoli nautici, e promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare. Ilinstallato grazie ad Abaco è un ...

Advertising

italiaserait : Seabin, il cestino mangia-plastica nelle acque del Cantiere Valdettaro - rep_genova : Seabin, il cestino mangia-plastica, nelle acque del cantiere Valdettaro a Portovenere [aggiornamento delle 11:57] - lifestyleblogit : Seabin, il cestino mangia-plastica nelle acque del Cantiere Valdettaro - - giornaleradiofm : Seabin, il cestino mangia-plastica nelle acque del Cantiere Valdettaro: (Adnkronos) - Il cestino 'mangia plastica'… -

Ultime Notizie dalla rete : Seabin cestino

Adnkronos

Read More Ambiente, ilmangia - plastica nelle acque del Cantiere Valdettaro 19 Aprile 2021 Il'mangia plastica'è stato installato nelle acque del Cantiere Valdettaro ...Read More Ambiente, ilmangia - plastica nelle acque del Cantiere Valdettaro 19 Aprile 2021 Il'mangia plastica'è stato installato nelle acque del Cantiere Valdettaro ...(Adnkronos) - Il cestino 'mangia plastica' Seabin è stato installato nelle acque del Cantiere Valdettaro situato nella Baia Le Grazie di Portovenere, nel Golfo dei Poeti a La Spezia. Abaco Group, play ...Nelle acque del cantiere Valdettaro nella Baia Le Grazie di Portovenere, alla Spezia, arriva un cestino mangiaplastico, un "seabin", che galleggia in acqua e che, mediante la forza spontanea del vento ...