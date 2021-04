Scuole in presenza "fino al 100%". L'escamotage allo studio del governo per riaprire (Di lunedì 19 aprile 2021) “fino al”. La soluzione al rebus ancora da sciogliere per riportare in classe gli studenti di ogni ordine e grado da lunedì 26 aprile per l’ultimo mese dell’anno scolastico potrebbe essere contenuta in queste due parole, da far precedere a quel “100%” (riferito alla percentuale degli studenti che rientrano in presenza) intorno al quale continuano a ruotare le preoccupazioni di molti: presidi, sindacati e presidenti di Regione, ma anche genitori e gli studenti stessi. Tutt’altro che un dettaglio. Scrivere “fino al 100%” nel decreto che prenderà forma in questa settimana è che dovrebbe portare tutti gli alunni in presenza nelle zone gialle e arancioni e nelle zone rosse fino alla terza media e almeno al 50% alle superiori - nel testo saranno messe nero su bianco i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “al”. La soluzione al rebus ancora da sciogliere per riportare in classe gli studenti di ogni ordine e grado da lunedì 26 aprile per l’ultimo mese dell’anno scolastico potrebbe essere contenuta in queste due parole, da far precedere a quel “” (riferito alla percentuale degli studenti che rientrano in) intorno al quale continuano a ruotare le preoccupazioni di molti: presidi, sindacati e presidenti di Regione, ma anche genitori e gli studenti stessi. Tutt’altro che un dettaglio. Scrivere “al” nel decreto che prenderà forma in questa settimana è che dovrebbe portare tutti gli alunni innelle zone gialle e arancioni e nelle zone rossealla terza media e almeno al 50% alle superiori - nel testo saranno messe nero su bianco i ...

Advertising

giorgio_gori : Non credo sia una buona idea portare la didattica in presenza delle scuole superiori al 100%. Infatti: o si porta a… - matteosalvinimi : La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche la sera, ripr… - stanzaselvaggia : Domani riaprono le scuole. Benissimo. Tra alternanze varie, mio figlio farà 12 giorni circa in presenza da qui al… - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Scuole in presenza 'fino al 100%'. L'escamotage allo studio del governo per riaprire - HuffPostItalia : Scuole in presenza 'fino al 100%'. L'escamotage allo studio del governo per riaprire -