Scuola, test salivari per il Covid agli studenti: come funzionano (Di lunedì 19 aprile 2021) I test salivari rappresentano una 'metodologia valida' per il controllo a campione della diffusione del virus SarsCov2 nelle scuole , ma è chiaro che è fondamentale 'testarli sul campo'. Ne è convinta ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) Irappresentano una 'metodologia valida' per il controllo a campione della diffusione del virus SarsCov2 nelle scuole , ma è chiaro che è fondamentale 'arli sul campo'. Ne è convinta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo valuta test salivari per aprire scuole più sicure #ANSA - repubblica : Oggi su Rep: ?? Abrignani: “Subito test salivari per milioni di ragazzi. E il rientro a scuola sarà in sicurezza” [d… - zazoomblog : Scuola possibile rientro spaventa. Il Governo valuta luso dei test salivari: ecco come funzionano - #Scuola… - Nicola23453287 : RT @sabrina__sf: Scuola: 10mln di test salivari a settimana. Ecco la proposta del CTS, per proteggere i nostri giovani... Che siate maledet… - RaffCoppola1 : RT @rtl1025: ?? Tra le proposte anche i test salivari rapidi sugli studenti e non solo ??? di Raffaella Coppola -