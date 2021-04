Scuola, si riapre con gli ingressi scaglionati e tamponi a tappeto (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Governo, su un punto, è compatto: a maggio gli studenti saranno tutti in aula e le lezioni in presenza. Il piano per fare in modo che il ritorno a scuola possa essere il più possibile in sicurezza prevede ingressi in fasce orarie scaglionate, test a tappeto per individuare le positività e scrutini anticipati al primo giugno per ridurre le lezioni a cinque settimane. Il rischio c’è, ma è calcolato: il Cts ha stimato che il rientro in aula potrebbe causare l’aumento dell’Rt, l’indice di contagio, tra lo 0,15 e lo 0,2. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Governo, su un punto, è compatto: a maggio gli studenti saranno tutti in aula e le lezioni in presenza. Il piano per fare in modo che il ritorno a scuola possa essere il più possibile in sicurezza prevede ingressi in fasce orarie scaglionate, test a tappeto per individuare le positività e scrutini anticipati al primo giugno per ridurre le lezioni a cinque settimane. Il rischio c’è, ma è calcolato: il Cts ha stimato che il rientro in aula potrebbe causare l’aumento dell’Rt, l’indice di contagio, tra lo 0,15 e lo 0,2.

Advertising

HuffPostItalia : La scuola riapre ma non è pronta a riaprire - marcocarestia : RT @ilriformista: Sindacati e Regioni chiedono risposte veloci all’esecutivo sui protocolli di sicurezza a scuola: i problemi restano trasp… - moneypuntoit : ?? Scuola: riapre dal 26 aprile, ma a rischio sicurezza. L'allarme dei presidi ?? - aswib2 : Rischi a rotelle ragionate scuola riapre ma non è pronta a riaprire - rpalazzolo : RT @iannetts70: Ovviamente i sindacati con dati alla mano?? La scuola riapre ma non è pronta a riaprire -