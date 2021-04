Scuola, possibile rientro spaventa. Il Governo valuta l'uso dei test salivari: ecco come funzionano (Di lunedì 19 aprile 2021) test salivali rapidi agli studenti e vaccini in autunno anche ai bambini e ai ragazzi . Il Governo sta studiando le misure da mettere in campo per rendere più sicuro il rientro della totalità degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021)salivali rapidi agli studenti e vaccini in autunno anche ai bambini e ai ragazzi . Ilsta studiando le misure da mettere in campo per rendere più sicuro ildella totalità degli ...

