Advertising

zazoomblog : Scuola Miozzo: Non sono daccordo su scelta Dad lasciata a famiglie - #Scuola #Miozzo: #daccordo #scelta - MediasetTgcom24 : Scuola, Miozzo: 'Non sono d'accordo su scelta Dad lasciata a famiglie' #miozzo - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Miozzo: la scuola ha dei rischi, bisogna ridurli #covid - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Miozzo: la scuola ha dei rischi, bisogna ridurli #covid - cris_strega : RT @MediasetTgcom24: Miozzo: la scuola ha dei rischi, bisogna ridurli #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Miozzo

TGCOM

Lo ha detto il consigliere del ministro dell'Istruzione, Agostino. 'Mi preoccupa che i problemi che dovevano essere risolti, sono in itinere. Lasi è trovata ad affrontare in condizioni ...presidente del Comitato tecnico scientifico ha ribadito l'importanza della sperimentazione ... 'Vogliamo che lariapra in presenza ma siamo molto preoccupati: avremmo voluto un ..."Questa mattina con i sindacati è stato esplicitato l'auspicio che il territorio si comporti come il ministero chiede, non sono per niente d'accordo sul lasciare l'opzione di scelta sulla Dad alle fam ...Secondo i calcoli fatti dal sito Tuttoscuola, con l’inizio di questa settimana sono in aula ben 8 ragazzi su 10. Grazie alle nuove indicazioni date dal Governo sulle riaperture e l’allentamento delle ...