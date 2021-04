Scuola | Fedriga “La rete dei trasporti è un problema”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sul ritorno al 100 per cento in aula in presenza nelle zone gialle e arancioni “ero in disaccordo, non per lain sè, ma per i. In settimana incontreremo il governo per vedere gli orari di apertura e chiusura delle scuole perchè così non va bene”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Massimiliano, governatore del Friuli-Venezia Giulia e neo presidente della Conferenza delle Regioni.Sui“con le dotazioni attuali non siamo in grado di dare risposta ad un’utenza riportata al 100% – prosegue-. E’ chiaro che, non potendo intervenire più di tanto su questo fronte, sia necessario agire sullo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita dalle scuole”. E aggiunge: “Secondo me, con l’apertura al 50% ci si era già spinti ad un buon ...