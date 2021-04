Sci alpino: a breve il valzer degli allenatori. Hrovat-Magoni, contatto! Chi con Petra Vlhova? (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ultime sciate per sistemare un po’ di questioni tecniche, prima delle meritate vacanze. Per atleti e allenatori. Ma dopo i ritiri, ormai quasi tutti annunciati (l’ultimo quello della slalomista americana Resi Stiegler) è tempo anche di scelte. I cambi di marca non saranno tanti a pochi mesi dai Giochi Olimpici, mentre è partito il valzer degli allenatori, quanto meno nei team privati. Livio Magoni, separatosi da Petra Vlhova dopo cinque anni di successi e la fresca conquista della Coppa del Mondo, potrebbe cercare di ripetere la parabola della slovacca con un’altra atleta dal grande potenziale ancora inespresso, la slovena Meta Hrovat. Il tecnico bergamasco ha parlato con Swiss Ski, ma anche con la Slovenia, che è “frazionata” in tanti piccoli ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ultime sciate per sistemare un po’ di questioni tecniche, prima delle meritate vacanze. Per atleti e. Ma dopo i ritiri, ormai quasi tutti annunciati (l’ultimo quello della slalomista americana Resi Stiegler) è tempo anche di scelte. I cambi di marca non saranno tanti a pochi mesi dai Giochi Olimpici, mentre è partito il, quanto meno nei team privati. Livio, separatosi dadopo cinque anni di successi e la fresca conquista della Coppa del Mondo, potrebbe cercare di ripetere la parabola della slovacca con un’altra atleta dal grande potenziale ancora inespresso, la slovena Meta. Il tecnico bergamasco ha parlato con Swiss Ski, ma anche con la Slovenia, che è “frazionata” in tanti piccoli ...

Advertising

OA_Sport : E' tempo di #sci mercato.... - pauligurize : ? Finalmente si affronta in modo organico il tema di come superare la monocoltura dello sci alpino in montagna, nel… - S0URVDIESEL : si ho sempre praticato sport, sci alpino - TDSestieri : RT @AndreaTomaello: Esercitazione della Cinofila San Marco con Croce Verde, Ambulanza veterinaria, Soccorso Sci Alpino e Protezione Civile.… - Fantaski_it : Verso il congresso FIS: lo skicross entrerà nello sci alpino #fisalpine -