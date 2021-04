Schianto in autostrada tra due tir, circolazione bloccata per ore. C’è una vittima (Di lunedì 19 aprile 2021) Drammatico incidente sulla A1 nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. Per cause ancora da accertare due tir sono rimasti coinvolti in un violento scontro. Il conducente di uno dei mezzi pesanti ha perso la vita. A quanto si apprende l’incidente si è verificato al chilometro 88. Immediatamente scattato l’allarme sul luogo dell’evento sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Con loro una volate della Polizia Stradale e il personale di autostrade per l’Italia. Per l’uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. Per consentire l’intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere il tratto interessato al transito dei mezzi, poi riaperto intorno alle 17.30. Continua dopo la foto Lunghe code e disagi alla circolazione, con l’uscita obbligatoria a Piacenza Sud che ha causato forti rallentamenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Drammatico incidente sulla A1 nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. Per cause ancora da accertare due tir sono rimasti coinvolti in un violento scontro. Il conducente di uno dei mezzi pesanti ha perso la vita. A quanto si apprende l’incidente si è verificato al chilometro 88. Immediatamente scattato l’allarme sul luogo dell’evento sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Con loro una volate della Polizia Stradale e il personale di autostrade per l’Italia. Per l’uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. Per consentire l’intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere il tratto interessato al transito dei mezzi, poi riaperto intorno alle 17.30. Continua dopo la foto Lunghe code e disagi alla, con l’uscita obbligatoria a Piacenza Sud che ha causato forti rallentamenti ...

