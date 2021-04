Scappati con la cassa (Di lunedì 19 aprile 2021) Il problema della cassa, di quel che contiene e di quel che potrebbe contenere, inteso come denaro, ma anche come documenti riservati, è sempre stato centrale, specialmente nei partiti rivoluzionari e anti-sistema. Il caso Casaleggio, inteso come Davide, figlio del fondatore Gianroberto, al centro di una complicatissima e furibonda contesa legale con i vertici del Movimento 5 stelle e con Giuseppe Conte, presenta tuttavia una variante assai singolare rispetto allo schema classico. In genere, infatti, anche se per varie ragioni magari non lo possono dire, i partiti di un tempo quanto c’era in cassa e cosa c’era scritto nei documenti lo sapevano benissimo, quando qualcuno decideva di portarseli via, tradendo la loro fiducia e lasciandoli nell’impossibilità di denunciare pubblicamente l’accaduto (per le varie ragioni di cui sopra). Qui invece accade ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Il problema della, di quel che contiene e di quel che potrebbe contenere, inteso come denaro, ma anche come documenti riservati, è sempre stato centrale, specialmente nei partiti rivoluzionari e anti-sistema. Il caso Casaleggio, inteso come Davide, figlio del fondatore Gianroberto, al centro di una complicatissima e furibonda contesa legale con i vertici del Movimento 5 stelle e con Giuseppe Conte, presenta tuttavia una variante assai singolare rispetto allo schema classico. In genere, infatti, anche se per varie ragioni magari non lo possono dire, i partiti di un tempo quanto c’era ine cosa c’era scritto nei documenti lo sapevano benissimo, quando qualcuno decideva di portarseli via, tradendo la loro fiducia e lasciandoli nell’impossibilità di denunciare pubblicamente l’accaduto (per le varie ragioni di cui sopra). Qui invece accade ...

Advertising

Ale17Guerrera : @InNomeDellaJ @AAlciato @SkySport Mi fa più schifo il tuo pensiero che la Superlega in se, ma poi parli che esci se… - alessan47586283 : RT @mariotoscana196: Ma quanto ci costano quei 300 scappati di casa di 1=0,5 che i 5S con la piattaforma philips Morris hanno piazzato in p… - mario0549 : RT @mariotoscana196: Ma quanto ci costano quei 300 scappati di casa di 1=0,5 che i 5S con la piattaforma philips Morris hanno piazzato in p… - castell32082033 : RT @mariotoscana196: Ma quanto ci costano quei 300 scappati di casa di 1=0,5 che i 5S con la piattaforma philips Morris hanno piazzato in p… - OutPirlo : RT @faber65c: L anormalità è stata fare dei contratti da vergogna a degli scappati da casa che non giocherebbero neanche in B..ed a pensare… -

Ultime Notizie dalla rete : Scappati con Pestaggio a Colleferro, la stessa cittadina già salita agli onori della cronaca per la morte di Willy ...congratulo con la Polizia di Stato per l'ottimo lavoro svolto nell'assicurare alla giustizia i responsabili. So che anche la Polizia Locale ha dato una mano e ne sono orgoglioso. Se fossero scappati ...

"Vendetta per aver difeso amico", 17enne pestato come Willy I due sarebbero poi scappati dopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un'auto in sosta, ha perso i sensi per alcuni minuti. Il 17enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata con varie ...

Scappati con la cassa Il Foglio Bari, tampona auto e scappa, fermato da polizia locale con tasso alcolemico 4 volte più alto del consentito Nella serata di ieri la Polizia Locale di Bari ha intercettato in piazza Luigi Di Savoia un'auto che dopo aver tamponato un altro veicolo in Corso Italia si era data a una fuga spericolata in direzion ...

Sestola. Frignano Discovery e l’Appennino si riscopre social Conoscere e far scoprire l’Appennino facendo squadra. È lo spirito che accompagna “Frignano Discovery”, progetto lanciato dal liceo Cavazzi-Sorbelli. Il primo passo risiede nell'adesione al percorso d ...

...congratulola Polizia di Stato per l'ottimo lavoro svolto nell'assicurare alla giustizia i responsabili. So che anche la Polizia Locale ha dato una mano e ne sono orgoglioso. Se fossero...I due sarebbero poidopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un'auto in sosta, ha perso i sensi per alcuni minuti. Il 17enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservatavarie ...Nella serata di ieri la Polizia Locale di Bari ha intercettato in piazza Luigi Di Savoia un'auto che dopo aver tamponato un altro veicolo in Corso Italia si era data a una fuga spericolata in direzion ...Conoscere e far scoprire l’Appennino facendo squadra. È lo spirito che accompagna “Frignano Discovery”, progetto lanciato dal liceo Cavazzi-Sorbelli. Il primo passo risiede nell'adesione al percorso d ...