Scamacca fa già il vice - Ibra: allungo Milan (Di lunedì 19 aprile 2021) di Ilaria Checchi Una vittoria tanto fondamentale quanto sofferta per il Milan contro un Genoa mai domo: dopo il vantaggio trovato con uno splendido gol in torsione di Rebic, i rossoneri hanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) di Ilaria Checchi Una vittoria tanto fondamentale quanto sofferta per ilcontro un Genoa mai domo: dopo il vantaggio trovato con uno splendido gol in torsione di Rebic, i rossoneri hanno ...

Advertising

PBPcalcio : VAMOOOOOS???????? Scamacca sotto sotto giá rossonero?? #MilanGenoa - paletti_bruno : @IlVecchioMilan1 Scamacca già segna per noi.... - cataldi_marco : RT @OnlyMilan18: Si diceva ''Scamacca farà bene al Milan...' Oggi ha già iniziato ???? #MilanGenoa - catty8323 : @J__Jack Scamacca ha fatto la fine di Tuta del Venezia, è già su un aereo per qualche posto di merda disperso in Sud America - MazzaferroRocco : @massimozampini Ma se gli autogol comici di Scamacca e Handa avessero favorito la Juve, l'ufficio inchieste sarebbe già in azione? -