Sassuolo, l’a.d. Carnevali amareggiato: “La nascita della Superlega rischia di uccidere il nostro calcio” (Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita della Superlega rischia di oscurare e non poco la Serie A.Una questione spinosa quella legata proprio alla fondazione del torneo d'élite che garantirebbe a un certo numero di squadre di dare vita alla prestigiosa competizione. A rischio le manifestazioni UEFA che di fatto perderebbero 12 top club europei e di conseguenza vedrebbero diminuire notevolmente l'appeal. In merito a tale possibilità si è espresso l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Radio Rai ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Era un po' che si covava questa idea, adesso stiamo cercando di capire come potrebbe svilupparsi e oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Ladi oscurare e non poco la Serie A.Una questione spinosa quella legata proprio alla fondazione del torneo d'élite che garantirebbe a un certo numero di squadre di dare vita alla prestigiosa competizione. A rischio le manifestazioni UEFA che di fatto perderebbero 12 top club europei e di conseguenza vedrebbero diminuire notevolmente l'appeal. In merito a tale possibilità si è espresso l'amministratore delegato del, Giovanni, che ai microfoni di Radio Rai ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Era un po' che si covava questa idea, adesso stiamo cercando di capire come potrebbe svilupparsi e oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per ...

Advertising

carmi_ne : @nonesageriamo a parte che sarebbe un controsenso per una squadra che far la superlega farsi mazzolare in campionat… - Mediagol : #Sassuolo, l'a.d. Carnevali amareggiato: 'La nascita della Superlega rischia di uccidere il nostro calcio'… - 4OGlanke : @_MCMIII *Si la Lazio, la Sampdoria, l'Atalanta, la Roma et Sassuolo et Bologne participent à la Nation League - calciomercatoit : ?????#SuperLega, l'ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, all'attacco: 'Così uccidono la #SerieA!' #SuperLeague - sportli26181512 : Carnevali tuona: 'No alla Superlega, si ucciderebbe la Serie A. Locatelli-Juve? Con più soldi alle big, ci rivarrem… -