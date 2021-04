Sarà «Minari» il primo film a uscire nei cinema il 26 aprile alla riapertura delle sale – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 aprile 2021) Uscirà nelleil prossimo 26deicandidato ai prossimi Premi Oscar, verrà proiettato nelleall’indomani della cerimonia. Diretto da Lee Isaac Chung e prodotto dPlan B di Brad Pitt, ilè in corsa per 6 statuette in tutte le categorie più importanti, tra cui migliore regia. La pellicola ha già vinto premi agli ultimi Golden Globe e ai Bafta, e racconta la storia di una famiglia coreano che si trasferisce nelle campagne dell’Arkansas per inseguire il Sogno americano. Tra le performance più acclamate, nelspicca quella di Yuh-Jung Young, che concorre per l’Oscar come miglior attrice non protagonista. ...