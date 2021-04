Sanificazione per tutti gli uffici comunali nel Napoletano: chiusi per tutto il giorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da questa mattina è in corso la Sanificazione degli uffici comunali di Somma Vesuviana, in quanto due dipendenti sono risultati positivi. Dunque per l’intera giornata gli uffici resteranno chiusi”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel Napoletano. Oggi, Lunedì 19 Aprile, dalle ore 14 apertura del Polo Vaccinale a Somma Vesuviana, al momento nella fase iniziale sarà attivo con turno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 20. Dobbiamo accelerare sulla campagna di vaccinazione. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché rispettino le norme sanitarie che prevedono l’obbligo della mascherina sempre, anche all’aria aperta, i distanziamenti fisici – ha concluso Di Sarno – perché potremmo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da questa mattina è in corso ladeglidi Somma Vesuviana, in quanto due dipendenti sono risultati positivi. Dunque per l’intera giornata gliresteranno”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel. Oggi, Lunedì 19 Aprile, dalle ore 14 apertura del Polo Vaccinale a Somma Vesuviana, al momento nella fase iniziale sarà attivo con turno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 20. Dobbiamo accelerare sulla campagna di vaccinazione. Faccio appello al senso di responsabilità dii cittadini affinché rispettino le norme sanitarie che prevedono l’obbligo della mascherina sempre, anche all’aria aperta, i distanziamenti fisici – ha concluso Di Sarno – perché potremmo ...

