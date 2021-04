San Marzano sul Sarno | spari contro l’auto del pentito | 2 fermi

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono state fermate due persone per l’agguato avvenuto a Sansulnei giorni scorsi ai danni di un uomo, in passato collaboratore di giustizia. Due persone sono state fermate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per il tentato omicidio avvenuto martedì scorso a

Due persone sono state fermate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per il tentato omicidio avvenuto martedì scorso a San Marzano sul Sarno. In quella circostanza erano stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco contro un'auto sulla quale viaggiavano un 36enne ed il fratello . APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Napoli, 26 ...Diversi i colpi d'arma da fuoco esplosi in direzione dell'auto dove viaggiavano i due SALERNO – Due persone sono state fermate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per il tentato omicidio avvenuto martedì scorso a San Marzano sul Sarno.