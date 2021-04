Salvini difende le riaperture | ' Galli e Crisanti contrari? Altri medici sono d' accordo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini difende

Il Mattino di Padova

, che era stato il primo a definire le riaperture come una vittoria della Lega, ora fa marcia indietro: "Non ha vinto, aspetto che la scienza si pronunci, noi chiediamo quello che ...Beppe Grilloil figlio: "Ma quale stupro, sono solo ragazzi che si stanno divertendo" Genova " In queste ... Come Silvio Berlusconi, come Matteo, come chiunque a propria difesa usa la ...Neppure i suoi avversari ci credono davvero. Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona e tra le sue vittime c'è anche un minorenne ...Beppe Grillo versione padre disperato che urla in video per difendere suo figlio. Grida tante volte, «perché?», «perché?», «perché?» ...