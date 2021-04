Salute, (Sige): “Mangiare gluten free per dimagrire? Un errore” (Di lunedì 19 aprile 2021) In Italia i casi di celiachia diagnosticati nel 2019 sono stati 225mila, ma si stima che della malattia soffrano senza saperlo oltre 350mila persone. Eppure, milioni di italiani consumano cibo per intolleranti senza esserlo, con l’errata convinzione che una dieta priva di glutine, oggi l’unico trattamento disponibile e valido per i celiaci, possa avere un ruolo dimagrante. “È un errore, tale convinzione non è basata su alcun dato scientifico – afferma Carolina Ciacci, docente ordinario di Gastroenterologa dell’Università di Salerno e membro della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige) -. Il glutine è un complesso di proteine di alcuni cereali, quali grano/frumento, orzo, e segale che conferiscono a questi i cereali le loro uniche proprietà di panificazione. L’eliminazione di queste proteine dalla dieta non causa alcun ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) In Italia i casi di celiachia diagnosticati nel 2019 sono stati 225mila, ma si stima che della malattia soffrano senza saperlo oltre 350mila persone. Eppure, milioni di italiani consumano cibo per intolleranti senza esserlo, con l’errata convinzione che una dieta priva di glutine, oggi l’unico trattamento disponibile e valido per i celiaci, possa avere un ruolo dimagrante. “È un, tale convinzione non è basata su alcun dato scientifico – afferma Carolina Ciacci, docente ordinario di Gastroenterologa dell’Università di Salerno e membro della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva () -. Il glutine è un complesso di proteine di alcuni cereali, quali grano/frumento, orzo, e segale che conferiscono a questi i cereali le loro uniche proprietà di panificazione. L’eliminazione di queste proteine dalla dieta non causa alcun ...

Un meeting su "Malattia da Reflusso: dall'ambulatorio di medicina generale alla gestione plurispecialistica" ... nella loro qualità di Presidenti delle sezioni calabresi rispettivamente della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia (SIGE) e Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF).

