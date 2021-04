Salto ostacoli azzurro, parla il selezionatore Marco Porro (Di lunedì 19 aprile 2021) . Capo Equipe degli azzurri anche per lo CSIO3* di Gorla Minore che questa settimana apre il circuito europeo delle Coppe delle Nazioni Il Salto ostacoli azzurro è pronto per la Coppa di sabato prossimo con i fantini: Antonio Alfonso con Charmie; Piergiorgio Bucci con Casago; Emanuele Camilli L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fise Awards 2021, appuntamento online Assegnati i Fise Awards 2021 online Endurance World Championship 2021, i 100 giorni Equitazione azzurra, le scelte del Ct Bartalucci Endurance 2020, Daniele Serioli Campione Assoluto Mondiali di Endurance 2022 in Italia Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 19 aprile 2021) . Capo Equipe degli azzurri anche per lo CSIO3* di Gorla Minore che questa settimana apre il circuito europeo delle Coppe delle Nazioni Ilè pronto per la Coppa di sabato prossimo con i fantini: Antonio Alfonso con Charmie; Piergiorgio Bucci con Casago; Emanuele Camilli L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fise Awards 2021, appuntamento online Assegnati i Fise Awards 2021 online Endurance World Championship 2021, i 100 giorni Equitazione azzurra, le scelte del Ct Bartalucci Endurance 2020, Daniele Serioli Campione Assoluto Mondiali di Endurance 2022 in Italia

La short list Us Equestrian per il salto ostacoli di Tokio CavalloMagazine Salto ostacoli azzurro, parla il selezionatore Marco Porro Salto ostacoli azzurro, parla il selezionatore Marco Porro. Capo Equipe degli azzurri anche per lo CSIO3* di Gorla Minore che questa settimana apre il circuito ...

Gorla: e adesso Coppa delle Nazioni! Venerdì comincia lo Csio valido come prima tappa in assoluto del circuito della Eef: sabato e domenica le due gare più importanti e tanto ...

