SailGP | Ben Ainslie cerca il riscatto dopo la batosta contro Luna Rossa in America’s Cup

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio del2021-2022, seconda edizione di una delle competizioni veliche più spettacolari e intriganti del panorama internazionale. Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36maCup. Bensarà skipper e timoniere di Team Gran Bretagna, con l’obiettivo di riscattare la bruciante sconfitta rimediata in finale di Prada Cup. Il leggendario quattro volte campione olimpico ritroverà alle Bermuda (sede della prima tappa del, in programma da sabato 24 a domenica 25 aprile) alcuni avversari affrontati in Coppa America, tra cui James Spithill (Team Usa) e Peter Burling (Team Nuova ...