Russia: Navalny trasferito in unità ospedaliera per detenuti (Di lunedì 19 aprile 2021) I servizi penitenziari russi hanno deciso oggi di trasferire in un ospedale per detenuti l'oppositore russo Alexei Navalny, in sciopero della fame da circa tre settimane, giudicando "soddisfacente" il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) I servizi penitenziari russi hanno deciso oggi di trasferire in un ospedale perl'oppositore russo Alexei, in sciopero della fame da circa tre settimane, giudicando "soddisfacente" il ...

