Russia, Navalny trasferito in unità ospedaliera per detenuti. Ue “preoccupata” (Di lunedì 19 aprile 2021) I servizi penitenziari russi hanno deciso oggi di trasferire in un ospedale per detenuti l'oppositore russo Alexei Navalny, in sciopero della fame da circa tre settimane, giudicando "soddisfacente" il suo stato di salute. "Un comitato di medici (...) ha deciso di trasferire Alexei Navalny in un'unità ospedaliera per detenuti situata nel territorio della colonia penale n. 3 della regione di Vladimir", ha indicato il servizio carcerario di questa regione. Navalny, malato e in sciopero della fame, rischia di avere un arresto cardiaco "da un momento all'altro", continuano intanto a sostenere i medici vicini all'oppositore russo chiedendo di poterlo visitare. Navalny è in sciopero della fame dal 31 marzo per protestare contro le cattive condizioni di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 aprile 2021) I servizi penitenziari russi hanno deciso oggi di trasferire in un ospedale perl'oppositore russo Alexei, in sciopero della fame da circa tre settimane, giudicando "soddisfacente" il suo stato di salute. "Un comitato di medici (...) ha deciso di trasferire Alexeiin un'persituata nel territorio della colonia penale n. 3 della regione di Vladimir", ha indicato il servizio carcerario di questa regione., malato e in sciopero della fame, rischia di avere un arresto cardiaco "da un momento all'altro", continuano intanto a sostenere i medici vicini all'oppositore russo chiedendo di poterlo visitare.è in sciopero della fame dal 31 marzo per protestare contro le cattive condizioni di ...

