Russia, Navalny sarà trasferito in un ospedale per detenuti. Il video (Di lunedì 19 aprile 2021) Russia, Navalny sarà trasferito in un ospedale per detenuti Mosca, 19 apr. (askanews) – Alexei Navalny sarà trasferito in un ospedale per detenuti. Lo hanno annunciato le autorità russe carcerarie competenti dopo giorni di polemiche per le condizioni di salute dell'oppositore del governo, in prigione e in sciopero della fame da tre settimane. Il comitato di medici russi che lo ha visitato ha giudicato "soddisfacenti" le sue condizioni di salute. Non la pensa così la comunità internazionale che, dopo l'appello della famiglia e dello staff di Navalny, secondo cui il 44enne rischia di morire se non si interviene, ha chiesto al governo russo di ascoltare le richieste dell'uomo, in ...

