Russia, Cina, Iran. Cento giorni per la svolta Biden (Di lunedì 19 aprile 2021) A tre mesi dal suo giuramento, la pandemia e la ripresa economica sono rimaste il centro di gravità del presidente americano Joe Biden, nonostante abbia posto le basi per una nuova politica estera. Nell'ultimo mese Biden ha iniziato a muoversi sullo scenario internazionale inviando un chiaro segnale di quali siano le sue priorità negli affari globali. Cina, Iran, relazioni transatlantiche, cambiamenti climatici. I primi Cento giorni nello Studio Ovale hanno avuto un solo motto: diplomacy first. Nei prossimi Cento giorni una serie di potenziali minacce alla sicurezza globale potrebbero impattare sulla sua revisione della politica estera americana. Le relazioni fra Cina e Stati Uniti Il principale nodo da sciogliere rimane il rapporto ...

