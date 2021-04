Russel | ha criticato Bottas per la sua mossa pericolosa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Georgel ha rilasciato delle dichiarazioni contro il pilota Valtteriche con la stranaha provocato l’incidente nel Gp di Imola. Inoltrel ha messo in dubbio la” didicendo che avrebbe agito diversamente “se fosse stato un altro pilota”.invece si è difeso attaccando a sua voltae dicendo che la colpa dell’incidente è stata solo sua. Insomma ognuno ha detto la propria opinione. Max Verstappen: la clamorosa vittoria ai danni di Hamilton: come è avvenuto lo scontro conl esi sono scontrati mentre lottavano per il nono posto a metà del Gran Premio dell’Emilia Romagna ...

George Russel si è scontrato con Valtteri Bottas nel Gp di Imola. Volete conoscere tutte le dichiarazioni? scopriamolo insieme.Ross Brawn esamina l'incidente tra Valtteri Bottas e George Russell, una lezione per entrambi e con l'impressione che Bottas abbia tagliato e lasciato il pilota Williams "senza spazio dove andare" ...