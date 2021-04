Rummenigge: «La Superlega non risolverà i problemi finanziari dei club europei» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Bayern Monaco ha pubblicato sul suo sito ufficiale le parole di Karl Heinz Rummenigge, CEO del club. “Il Bayern non ha partecipato alla pianificazione della Superlega. Siamo convinti che l’attuale situazione nel calcio garantisca una base seria per il futuro. Il Bayern accoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo che siano il passo giusto per lo sviluppo del calcio europeo. Il turno preliminare modificato contribuirà ad aumentare la tensione e l’emotività nella competizione. Non credo che la Superlega risolverà i problemi finanziari dei club europei causati dal Covid. Piuttosto, tutti i club in Europa dovrebbero lavorare in modo solidale per garantire che la struttura dei costi, in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Bayern Monaco ha pubblicato sul suo sito ufficiale le parole di Karl Heinz, CEO del. “Il Bayern non ha partecipato alla pianificazione della. Siamo convinti che l’attuale situazione nel calcio garantisca una base seria per il futuro. Il Bayern accoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo che siano il passo giusto per lo sviluppo del calcio europeo. Il turno preliminare modificato contribuirà ad aumentare la tensione e l’emotività nella competizione. Non credo che ladeicausati dal Covid. Piuttosto, tutti iin Europa dovrebbero lavorare in modo solidale per garantire che la struttura dei costi, in ...

