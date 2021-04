Rugby | Parisse non smette | farà l' allenatore - giocatore

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 aprile 2021 " Non sarebbe ancora giunto il momento per Sergiodi appendere le scarpe al chiodo. L'ex capitano della nazionale , ora a Tolone, starebbe pensando ad un futuro ancora sul ...

vasilijivanovic : Non facciamo in tempo a piangere Massimo Cuttitta che se ne va un altro gigante del rugby italiano. Oggi è morto Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Parisse

Lunga la carriera diche ha collezionato 142 presenze con la nazionale, mentre nei club è passato da Treviso poi Stade Francais e ora Tolone. Da tempo si parlava di un possibile ritiro di ......l'altra faccia del mondo dei duri del. L'ABBRACCIO Italia - Francia è finita malissimo per gli azzurri che all'Olimpico . Era anche l'ultima partita a Roma del capitano Sergioe dell'...L’ex capitano della nazionale dovrebbe continuare a giocare a Tolone anche con un ruolo di allenatore, farà il coach di touche ...Non lascia il campo, ma raddoppia. Il futuro di Sergio Parisse è ancora avvolto dal mistero, ma dalla Francia le voci che giungono negli ultimi giorni parlano di un’altra stagione in campo per il legg ...