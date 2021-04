Rugby, Francia: Sergio Parisse allenatore-giocatore a Tolone (Di lunedì 19 aprile 2021) Non lascia il campo, ma raddoppia. Il futuro di Sergio Parisse è ancora avvolto dal mistero, ma dalla Francia le voci che giungono negli ultimi giorni parlano di un’altra stagione in campo per il leggendario numero 8 dell’Italia e del Tolone. Ma sarà una stagione particolare quella in arrivo per Sergio che già guarda al futuro. 37 anni, 142 caps con l’Italia, una carriera nata a Treviso, ma esplosa prima a Parigi, sponda Stade Français, e negli ultimi due anni a Tolone. E se a ogni primavera ci si prepara all’annuncio dell’addio al Rugby giocato, ecco che le voci transalpine parlano di un altro anno da protagonista in campo, ma non solo. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, per Parisse è pronto il doppio ruolo di giocatore e ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Non lascia il campo, ma raddoppia. Il futuro diè ancora avvolto dal mistero, ma dallale voci che giungono negli ultimi giorni parlano di un’altra stagione in campo per il leggendario numero 8 dell’Italia e del. Ma sarà una stagione particolare quella in arrivo perche già guarda al futuro. 37 anni, 142 caps con l’Italia, una carriera nata a Treviso, ma esplosa prima a Parigi, sponda Stade Français, e negli ultimi due anni a. E se a ogni primavera ci si prepara all’annuncio dell’addio algiocato, ecco che le voci transalpine parlano di un altro anno da protagonista in campo, ma non solo. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, perè pronto il doppio ruolo die ...

