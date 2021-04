Royal Family, salta tutto: arriva la decisione di Harry (Di lunedì 19 aprile 2021) Il funerale della Royal Family ha sconvolto tutto il mondo britannico, pertanto anche Harry ha preso una decisione in seguito al lutto Il duca del Sussex, Harry d’Inghilterra, potrebbe rinviare il suo rientro negli USA. A seguito della dipartita del nonno Filippo ed il funerale già celebrato, è probabile che Harry possa decidere di rinviare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il funerale dellaha sconvoltoil mondo britannico, pertanto ancheha preso unain seguito al lutto Il duca del Sussex,d’Inghilterra, potrebbe rinviare il suo rientro negli USA. A seguito della dipartita del nonno Filippo ed il funerale già celebrato, è probabile chepossa decidere di rinviare L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family La Royal Family prega Harry di rimanere. Cosa farà il duca il ribelle Sempre secondo il giornalista inglese, nonostante la Royal Family abbia pregato il duca di Sussex di partire dopo il 21 aprile, giorno del compleanno della nonna, la Regina Elisabetta II , sembra che ...

Il nuovo ruolo del principe Carlo: ora è lui il patriarca della royal family Con la morte di papà Filippo , il nuovo patriarca della royal family è il settantaduenne principe Carlo . È lui la figura maschile di rango più alto e a lui , secondo i media britannici, passerà il titolo di duca di Edimburgo che Filippo voleva invece ...

Il nuovo ruolo del principe Carlo: ora è lui il patriarca della royal family Vanity Fair Italia Royal Family, salta tutto: arriva la decisione di Harry Il funerale della Royal Family ha sconvolto tutto il mondo britannico, pertanto anche Harry ha preso una decisione in seguito al lutto Il duca del Sussex, Harry d’Inghilterra, potrebbe rinviare il suo ...

La Royal Family prega Harry di rimanere. Cosa farà il duca il ribelle “La regina non va lasciata sola” a Windsor la parola d’ordine è quella di stare accanto alla Regina Elisabetta per questo hanno chiesto ad Harry di restare ...

