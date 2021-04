Advertising

TV7Benevento : **Roma: Meloni, 'vediamoci e chiudiamo, da Fdi nessun veto'**... - saggiadecisione : Uscite il nome del candidato sindaco di Roma. Fateci sognare una città diversa. #Meloni #StaseraItalia - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Io ho chiesto di aver un piano con le tavole per capire quante risorse sono state messe su cias… - giornaleradiofm : Recovery: Meloni, da Draghi nessun dettaglio sul Piano: (ANSA) - ROMA, 19 APR - 'Abbiamo incontrato il presidente D… - RichbonesE : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Meloni

Metro

" "Io ho chiesto di aver un piano con le tavole per capire quante risorse sono state messe su ... Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaal termine dell'incontro con il premier ...- Il governo italiano 'è dalla parte delle autorità calcistiche italiane ed europee per ... No anche di Giorgia, che parla di 'deriva da tempo avviata alle nostre società applicata al mondo ...Roma, 19 apr 19:17 - (Agenzia Nova) - Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Siamo disponibili a stare in Parlamento giorno e notte per fare il nostro lavoro, ma non ...Roma, 19 apr 19:20 - (Agenzia Nova) - Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato in merito all'annuncio della creazione di una Superlega calcistica: "Credo che questo sia figlio ...