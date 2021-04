Roma-Atalanta: probabili formazioni e tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovedì 22 aprile 2021 alle 18.30 all’Olimpico si disputerà Roma-Atalanta, gara valida per la 32° giornata di campionato di Serie A. Un big match tra due squadre alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione europea. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Roma ha rimediato una sconfitta in casa del Torino, vittorioso per 3 a 1 grazie alle reti di Sanabria, Zaza e Rincon. I giallorossi hanno visto dunque farsi ancora più in salita il discorso quarto posto. La squadra di Fonseca si trova al settimo posto con 54 punti, a -4 dalla Lazio e a -6 dal Napoli. L’Atalanta si è invece imposta per 1 a 0 sulla Juventus. A decidere il match la rete nel finale, precisamente all’87’ minuto di gioco, di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovedì 22 aprile 2021 alle 18.30 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 32° giornata di campionato di Serie A. Un big match tra due squadre alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione europea. Ecco lee dove vedere la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha rimediato una sconfitta in casa del Torino, vittorioso per 3 a 1 grazie alle reti di Sanabria, Zaza e Rincon. I giallorossi hanno visto dunque farsi ancora più in salita il discorso quarto posto. La squadra di Fonseca si trova al settimo posto con 54 punti, a -4 dalla Lazio e a -6 dal Napoli. L’si è invece imposta per 1 a 0 sulla Juventus. A decidere il match la rete nel finale, precisamente all’87’ minuto di gioco, di ...

