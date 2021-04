Roma, 19enne trovato morto in casa. ‘E’ omicidio’: la famiglia di Federico Tedeschi chiede la riapertura del caso (Di lunedì 19 aprile 2021) Una tragedia avvenuta oltre 3 anni fa, classificata come una semplice morte per “infarto”, ma che potrebbe invece nascondere una verità molto più agghiacciante. Stiamo parlando del caso della morte di Federico Tedeschi, un ragazzo di soli 19 anni trovato morto in casa dalla madre e dalla sorellina dopo che queste, la mattina del 26 novembre 2017, erano tornate dalla messa domenicale. I genitori di Federico, in particolare la mamma Emanuela che da anni svolge la professione di avvocato, hanno sempre creduto che si sia trattato di un brutale omicidio. La tragedia Federico era un ragazzo di 19 anni, diplomato al liceo linguistico e studente universitario di Lettere con indirizzo Beni Culturali, appassionato da sempre di storia dell’arte. Viveva con i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) Una tragedia avvenuta oltre 3 anni fa, classificata come una semplice morte per “infarto”, ma che potrebbe invece nascondere una verità molto più agghiacciante. Stiamo parlando deldella morte di, un ragazzo di soli 19 anniindalla madre e dalla sorellina dopo che queste, la mattina del 26 novembre 2017, erano tornate dalla messa domenicale. I genitori di, in particolare la mamma Emanuela che da anni svolge la professione di avvocato, hanno sempre creduto che si sia trattato di un brutale omicidio. La tragediaera un ragazzo di 19 anni, diplomato al liceo linguistico e studente universitario di Lettere con indirizzo Beni Culturali, appassionato da sempre di storia dell’arte. Viveva con i ...

