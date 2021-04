Rocky IV: per Sylvester Stallone il destino originale di Ivan Drago era molto più cupo (Di lunedì 19 aprile 2021) Ivan Drago non è uscito vittorioso dall'incontro con Rocky Balboa in Rocky IV, ma come ha svelato Sylvester Stallone in origine il destino del pugile russo era assi più cupo. Ivan Drago è uscito sconfitto dall'incontro con Rocky Balboa in Rocky IV, ma come ha svelato Sylvester Stallone in origine il destino del pugile russo era assi più cupo. La maggior parte degli spettatori è in grado di cogliere il simbolismo da Guerra Fredda contenuto in Rocky IV, con la contrapposizione tra il bravo ragazzo, l'eroe "tutto americano" Rocky che abbatte un pugile sovietico emotivamente gelido e gonfio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021)non è uscito vittorioso dall'incontro conBalboa inIV, ma come ha svelatoin origine ildel pugile russo era assi piùè uscito sconfitto dall'incontro conBalboa inIV, ma come ha svelatoin origine ildel pugile russo era assi più. La maggior parte degli spettatori è in grado di cogliere il simbolismo da Guerra Fredda contenuto inIV, con la contrapposizione tra il bravo ragazzo, l'eroe "tutto americano"che abbatte un pugile sovietico emotivamente gelido e gonfio ...

