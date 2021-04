Rocchetta Nervina, 82enne ammazza la moglie, il cane e poi tenta il suicidio (Di lunedì 19 aprile 2021) Un’altra donna uccisa, il secondo femminicidio nel giro di 24 ore. Dopo la donna di 39 anni morta ammazzata dal marito a martellate a Pove del Grappa (Vicenza), stessa sorte è toccata a Tina Boeri, 80 anni, sgozzata con lo stesso coltello con cui il marito, Fulvio Sartori, di anni 82, ha anche ucciso la loro cagnetta Luna. Un delitto atroce, consumato alle prime luci dell’alba, al termine di una lite che sarebbe scoppiata la sera prima. Dopo aver consumato il duplice omicidio, l’uomo si è messo a letto, dove ha cercato di tagliarsi le vene. Non riuscendo nel suo intento, ha avvisato le autorità, confessando l’omicidio e finendo per essere ricoverato in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. ?L’uomo, ex alpino ed ex guardia forestale, è stato arrestato per omicidio volontario e ora è piantonato all’ospedale di Imperia. L’arma utilizzata è un semplice ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Un’altra donna uccisa, il secondo femminicidio nel giro di 24 ore. Dopo la donna di 39 anni mortata dal marito a martellate a Pove del Grappa (Vicenza), stessa sorte è toccata a Tina Boeri, 80 anni, sgozzata con lo stesso coltello con cui il marito, Fulvio Sartori, di anni 82, ha anche ucciso la loro cagnetta Luna. Un delitto atroce, consumato alle prime luci dell’alba, al termine di una lite che sarebbe scoppiata la sera prima. Dopo aver consumato il duplice omicidio, l’uomo si è messo a letto, dove ha cercato di tagliarsi le vene. Non riuscendo nel suo intento, ha avvisato le autorità, confessando l’omicidio e finendo per essere ricoverato in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. ?L’uomo, ex alpino ed ex guardia forestale, è stato arrestato per omicidio volontario e ora è piantonato all’ospedale di Imperia. L’arma utilizzata è un semplice ...

