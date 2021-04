Rivoluzione Waterdrop | il microdrink sostenibile sbarca negli Usa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Bere di più, in ogni momento, i migliori estratti di frutta e piante compresse in un cubo da sciogliere nell’acqua, con benefici anche per l’ambiente: 98% in meno di emissioni di CO2 dovute al trasporto e 98% di plastica risparmiata rispetto a una normale bibita in bottiglia. E’ questa la ricetta di successo di, l’azienda austriaca fondata nel 2017 da Martin Murray, Henry Wieser e Christoph Hermann che ha rivoluzionato il tradizionale concetto di bevanda, proponendosi sul mercato come una micro bibita in cubi da sciogliere nell’acqua fresca, ovunque ci si trovi. Forte del successo ottenuto da 4 anni a questa parte, l’azienda raddoppierà il fatturato nel 2020 attestando il suo giro d’affari a 44 milioni di euro e il 27 aprile prossimo è pronta areUsa, dopo aver già conquistato il mercato europeo, con il primo ...

Adnkronos

