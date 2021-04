Ritrovato il corpo di Stefano Barilli | ecco perché era decapitato

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 19 aprile 2021), il ragazzo del quale a febbraio si erano perse le tracce e che la mamma aveva cercato con appelli disperati su varie emittenti televisive nazionali, è stato trovato morto in un canale. Il suo cadavere era. Il procuratore ha così fatto chiarezze su questo particolare “Lo stato in cui è statoin acqua il cadavere di un giovane appare compatibile con il degrado ipotizzabile dati i giorni trascorsi dalla scomparsa, l’8 febbraio scorso, di”. Ilera impigliato nella vegetazione ad alcuni metri dalla riva. Il procuratore ha spiegato anche che “la testa non appare tagliata di netto ma, invece, vi sono lesioni compatibili con danni arrecabili dalla fauna acquatica”. Nessun sospetto, dunque, sul fatto che il ...