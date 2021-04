Ritrovata in Svizzera Mia Montemaggi, la bimba francese rapita: era con la mamma (Di lunedì 19 aprile 2021) Ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi, la bambina francese rapita martedì scorso da 3 uomini per conto della madre. La bambina era – secondo BFM TV – in uno stabile occupato in compagnia della donna, Lola Montemaggi. La genitrice, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia. Dopo sei giorni di intense ricerche, Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita questo martedì nei Vosgi, è stata Ritrovata oggi, 18 aprile, insieme al la madre in una casa in Svizzera. La conferma arriva dal pubblico ministero di Nancy, François Perain. Si trovavano nel comune di Sainte-Croix, nel cantone di Vaux. “Le indagini hanno permesso di accertare che Lola ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 aprile 2021)incon la madre la piccola Mia, la bambinamartedì scorso da 3 uomini per conto della madre. La bambina era – secondo BFM TV – in uno stabile occupato in compagnia della donna, Lola. La genitrice, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia. Dopo sei giorni di intense ricerche, Mia, la bambinadi 8 anniquesto martedì nei Vosgi, è stataoggi, 18 aprile, insieme al la madre in una casa in. La conferma arriva dal pubblico ministero di Nancy, François Perain. Si trovavano nel comune di Sainte-Croix, nel cantone di Vaux. “Le indagini hanno permesso di accertare che Lola ...

