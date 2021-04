Ritorno in classe, Preside Cosenza: vuol dire lanciare una bomba epidemiologica e ipotecare il nostro futuro (Di lunedì 19 aprile 2021) Si aggiunge al coro di proteste che vengono da ogni parte del mondo scientifico, dal mondo dell’istruzione, con un sempre maggior numero di dirigenti in prima linea, dalle famiglie e dagli studenti, circa la riapertura delle scuole in presenza dal 26 aprile al 100%, anche l’autorevole voce dell’ ing. Antonio Iaconianni, dirigente del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza, in Calabria, terra che in questa terza ondata pandemica sta pagando un tributo altissimo di vite umane e di contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Si aggiunge al coro di proteste che vengono da ogni parte del mondo scientifico, dal mondo dell’istruzione, con un sempre maggior numero di dirigenti in prima linea, dalle famiglie e dagli studenti, circa la riapertura delle scuole in presenza dal 26 aprile al 100%, anche l’autorevole voce dell’ ing. Antonio Iaconianni, dirigente del Liceo Classico ‘Telesio’ di, in Calabria, terra che in questa terza ondata pandemica sta pagando un tributo altissimo di vite umane e di contagi. L'articolo .

