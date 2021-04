Ritorno in classe, ingressi scaglionati, test salivari a tappeto, scrutini anticipati: il piano del governo (Di lunedì 19 aprile 2021) Il "tutti in classe" previsto dal governo per lunedì 26 aprile sbatte contro le difficoltà logistiche legate ai mezzi pubblici e al tracciamento. Sono quattro gli ostacoli per dire addio definitivamente alla Dad: il trasporto pubblico, il distanziamento in classe, il tracciamento dei contagi e la vaccinazione dei docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Il "tutti in" previsto dalper lunedì 26 aprile sbatte contro le difficoltà logistiche legate ai mezzi pubblici e al tracciamento. Sono quattro gli ostacoli per dire addio definitivamente alla Dad: il trasporto pubblico, il distanziamento in, il tracciamento dei contagi e la vaccinazione dei docenti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, ingressi scaglionati, test salivari a tappeto, scrutini anticipati: il piano del governo - Peter05073849 : @giorgio_gori Comprendo la necessità del ritorno in classe, ma forse considerato che oramai manca poco più di un me… - alcinx : RT @rep_milano: Ritorno a scuola a Milano, dai licei agli istituti tecnici il no dei presidi al tutti in classe: 'Poco realistico' https://… - rep_milano : Ritorno a scuola a Milano, dai licei agli istituti tecnici il no dei presidi al tutti in classe: 'Poco realistico'… - canale58 : Sannio - Ritorno in classe, la rappresentanza studentesca dice: 'No. Abbiamo paura' -