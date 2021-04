Ritorno in classe, Giannelli (ANP): “Fare di più su trasporti e vaccinazione. Dare indicazioni chiare alle scuole” (Di lunedì 19 aprile 2021) "Noi siamo assolutamente favorevoli al rientro a scuola dei ragazzi ma nei mesi passati ci è stato risposto che non c'erano le condizioni per quanto riguarda i trasporti. La situazione dei trasporti è rimasta la stessa, la differenza è che ci sono state le vaccinazioni al personale scolastico ma il piano è stato sospeso: forse era il caso di non sospenderlo e proseguire". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) "Noi siamo assolutamente favorevoli al rientro a scuola dei ragazzi ma nei mesi passati ci è stato risposto che non c'erano le condizioni per quanto riguarda i. La situazione deiè rimasta la stessa, la differenza è che ci sono state le vaccinazioni al personale scolastico ma il piano è stato sospeso: forse era il caso di non sospenderlo e proseguire". L'articolo .

