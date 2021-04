Ritorno a scuola per tutti, sindacati delusi dal ministero: “Dai vaccini ai tamponi, mancano le condizioni. Protocollo nemmeno aggiornato” (Di lunedì 19 aprile 2021) Fumata nera. L’incontro tra il ministero dell’Istruzione e le organizzazione sindacali ha messo fine alla luna di miele con il professor Patrizio Bianchi. L’apertura della scuola al cento per cento prevista per il 26 aprile preoccupa tutti perché verrà fatta con regole obsolete. “E’ un atto di volontà politica non supportato da condizioni reali”, tuona il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, a fine riunione. “E’ stato un incontro che non ha risolto i tanti quesiti posti”, rincara la dose Lena Gissi, a capo della Cisl scuola. “Una riunione del tutto inconcludente, che lascia invariata la situazione sul fronte sicurezza”, sottolinea Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. “Avremmo voluto un aggiornamento del Protocollo di sicurezza con indicazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Fumata nera. L’incontro tra ildell’Istruzione e le organizzazione sindacali ha messo fine alla luna di miele con il professor Patrizio Bianchi. L’apertura dellaal cento per cento prevista per il 26 aprile preoccupaperché verrà fatta con regole obsolete. “E’ un atto di volontà politica non supportato dareali”, tuona il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, a fine riunione. “E’ stato un incontro che non ha risolto i tanti quesiti posti”, rincara la dose Lena Gissi, a capo della Cisl. “Una riunione del tutto inconcludente, che lascia invariata la situazione sul fronte sicurezza”, sottolinea Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. “Avremmo voluto un aggiornamento deldi sicurezza con indicazioni ...

Advertising

Open_gol : «Non è stato deciso nulla sulle classi affollate e inadeguate, sui trasporti, sugli ingressi scaglionati», ha detto… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ritorno a scuola per tutti, sindacati delusi dal ministero: “Dai vaccini ai tamponi, mancano le condizioni. Protocollo… - danielagatelli1 : RT @fattoquotidiano: Ritorno a scuola per tutti, sindacati delusi dal ministero: “Dai vaccini ai tamponi, mancano le condizioni. Protocollo… - fattoquotidiano : Ritorno a scuola per tutti, sindacati delusi dal ministero: “Dai vaccini ai tamponi, mancano le condizioni. Protoco… - profssadora : RT @fattoquotidiano: ?? RITORNO A SCUOLA La denuncia dei presidi: 'Non c'è spazio, costretti a restare in #Dad' [di @PatriziaDeRub] https://… -