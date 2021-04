Rita Dalla Chiesa: contro Salvini sentenza politica, non è Giustizia questa (Di lunedì 19 aprile 2021) È netta e sconcertata la reazione di Rita Dalla Chiesa alla vicenda della Open Arms che ha visto il giudice dell’udienza preliminare di Palermo mandare a processo l’ex-ministro dell’Interno, Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il rinvio a giudizio del leader della Lega è “una sentenza politica, vergognosa“, tuona dunque Rita Dalla Chiesa. Che commenta così, stupita e amareggiata Dalla piega che ha preso la vicenda degli immigrati clandestini raccolti davabti alle coste della Libia Dalla Ong spagnola, proprio un post di Salvini nel quale l’ex-ministro dell’Interno parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli. “La Giustizia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) È netta e sconcertata la reazione dialla vicenda della Open Arms che ha visto il giudice dell’udienza preliminare di Palermo mandare a processo l’ex-ministro dell’Interno, Matteoper sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il rinvio a giudizio del leader della Lega è “una, vergognosa“, tuona dunque. Che commenta così, stupita e amareggiatapiega che ha preso la vicenda degli immigrati clandestini raccolti davabti alle coste della LibiaOng spagnola, proprio un post dinel quale l’ex-ministro dell’Interno parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli. “La...

**Open Arms: Rita Dalla Chiesa, 'sentenza politica vergognosa, giustizia è altra cosa'**

