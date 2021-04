Ristoratori Tni Italia bloccano la A1, auto investe manifestante (Di lunedì 19 aprile 2021) All'insegna dell'hashtag "blocchiamo l'Italia" i Ristoratori di Tni si sono dati appuntamento alle 11 grazie al passa parola su Facebook e hanno bloccato l'autostrada A1 Milano - Napoli tra Firenze ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) All'insegna dell'hashtag "blocchiamo l'" idi Tni si sono dati appuntamento alle 11 grazie al passa parola su Facebook e hanno bloccato l'strada A1 Milano - Napoli tra Firenze ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova protesta dei ristoratori di Tni Italia che hanno bloccato l'A1 vicino all'uscita di Incisa (Firenze), in entr… - TgrRaiToscana : Nuova protesta dei ristoratori, bloccata la A1 all’altezza di Incisa. Il portavoce di Tni, Pasquale Naccari, spiega… - TgrRaiToscana : Riaprire senza limitazioni. La protesta dei #ristoratori #TNI invade la A1. Tavolini in strada e traffico fermo. A… - frabarraco : RT @P_M_1960: Ristoratori protestano. Bloccata l'A1 a Incisa. La protesta è comprensibile perchè capisco i loro problemi ma ciò che non cap… - sabrina07062011 : RT @Cassio39592131: I ristoratori bloccano l'A1 Investito un manifestante RENZI CON IL TUO GOLPE NN POTEVI FARE DI MEGLIO! TI RIMANE SOLO… -