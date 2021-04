Rissa al Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta | tre arresti e una denuncia dei carabinieri

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tree unaa piede libero: è il bilancio di una notte di “follia” aldi, dove sabato quattro persone, una delle quali ubriaco, se le sono date probabilmente per motivi di precedenza nell’accesso ai locali deputati all’emergenza sanitaria. Sono così dovuti intervenire iche hanno portato i litiganti in caserma, e d’accordo con il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno condotto tre ai domiciliari mentre il quarto è statoto. Stamani ci sarà la direttissima. Nessun sanitario è stato fortunatamente aggredito o comunque coinvolto nella, ma c’è stata comunque paura, anche per le persone che ...

