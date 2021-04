Rissa al Pronto Soccorso dell’Ospedale | arresti convalidati nessuna misura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono statidal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (giudice Massimo Urbano) glidelle tre persone effettuati dai carabinieri in seguito ad unaavvenuta nella notte tra sabato e domenica aldi Caserta; non è stata però applicata, al termine del rito direttissimo svoltosi stamani, alcunacautelare, per cui i tre, che erano finiti ai domiciliari, ora sono liberi in attesa del processo. Tra le tre persone coinvolte figura Paolo Sforza, “esibizionista” casertano noto per le sue “incursioni” in auto alla Reggia e per altri episodi, e Raffaele Capone, figlio di un boss della camorra attualmente in carcere. Nel corso dellaè stata danneggiata anche ...