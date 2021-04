Ripartire dalla legalità. Gli effetti del lockdown sulla pirateria audiovisiva (Di lunedì 19 aprile 2021) La pandemia e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria hanno influito fortemente sull’economia italiana. Tra i tanti settori economici colpiti da questa crisi anche l’industria audiovisiva ha subìto delle conseguenze preoccupanti sia a livello nazionale che internazionale. Una crisi che ha coinvolto tutti i settori della filiera, dalla produzione all’esercizio e alla distribuzione del prodotto fisico negli store. Se le produzioni, dopo un iniziale stop forzato, sono tornate operative – cosa assolutamente non scontata – la situazione delle sale cinematografiche desta invece la massima preoccupazione. Nel 2020, con la chiusura forzata dei cinema per oltre 5 mesi, gli incassi al box office hanno registrato un decremento del 71,3%. Per l’anno in corso, considerando che sono già tre i mesi di stop, l’auspicio è che le sale possano riaprire quanto ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) La pandemia e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria hanno influito fortemente sull’economia italiana. Tra i tanti settori economici colpiti da questa crisi anche l’industriaha subìto delle conseguenze preoccupanti sia a livello nazionale che internazionale. Una crisi che ha coinvolto tutti i settori della filiera,produzione all’esercizio e alla distribuzione del prodotto fisico negli store. Se le produzioni, dopo un iniziale stop forzato, sono tornate operative – cosa assolutamente non scontata – la situazione delle sale cinematografiche desta invece la massima preoccupazione. Nel 2020, con la chiusura forzata dei cinema per oltre 5 mesi, gli incassi al box office hanno registrato un decremento del 71,3%. Per l’anno in corso, considerando che sono già tre i mesi di stop, l’auspicio è che le sale possano riaprire quanto ...

