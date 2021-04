Rinviato il tour di Tiziano Ferro al 2023

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ildiè stato cancellato, o meglio,al. Lo annuncia sui social lo stesso cantante, sostenendo di non voler nuovamente cancellare un, per poi rinviarlo. Così, ha deciso di rinviare il suo ritorno live, direttamente alha dunque annunciato sui social la cancellazione del, dando tutte le motivazioni necessarie. “Ilche doveva avere luogo negli stadi italiani questa estate sarà cancellato” annuncia il cantante. Non mancano però le rassicurazioni per i fan: “per chi ha acquistato i biglietti, le opzioni sono due. Ovviamente il rimborso tramite i punti vendita che avete scelto, oppure potete trattenere il vostro biglietto e tornare a ...

